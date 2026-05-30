Tiro a segno | la Cina si impone nella pistola 10 metri a squadre miste
La squadra cinese si è aggiudicata la gara a squadre miste nel tiro a segno 10 metri durante la tappa della Coppa del Mondo 2026 svoltasi a Monaco di Baviera. La competizione si è conclusa con il successo della formazione denominata Cina 1.
Si conclude con l trionfo della formazione Cina 1 la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno andata in scena in questi giorni al poligono di Monaco di Baviera. Nello specifico il duo asiatico si è imposto nell’ultima gara in programma, riservata alla pistola 10 metri a squadre miste. Stiamo parlando di Qianxu Yao e Kai Hu che, nella finale a quattro, hanno conquistato il totale di 483.9 precedendo di un’incollatura i diretti avversari facenti parti del Team India 2, ovvero Manu Bhaker e Samrat Rana, piazzatisi al secondo posto co il totale di 483.6. Sul gradino più basso del podio si sono invece accomodati gli altri cinesi Yiyao Shen e Shuaihang Bu (Cina 1), terzi con lo score di 418. 🔗 Leggi su Oasport.it
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