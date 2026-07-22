Durante la seconda puntata di Tim Summer Hits, una cantante è stata ricoverata in ospedale senza ricevere un voto, mentre i cori del pubblico sono stati valutati 9. Un'artista ha interpretato un brano con un punteggio di 7. La trasmissione si svolge nel pieno dell’estate musicale, con numerosi concerti in diverse regioni e fan pronti a seguire gli artisti dal vivo.

Siamo alla seconda puntata e l’estate musicale (televisiva e non) è entrata nel suo apice. Concerti in ogni parte d’Italia e fan accaldati pronti a seguire i propri miti. Se c’è una cosa che non può mancare è proprio il contributo del Tim Summer Hits, pronto a riunire i grandi interpreti della musica italiana sullo stesso palco e farci cantare. Sotto la sapiente guida di Andrea Delogu e Carlo Conti da Piazza del Popolo a Roma sono stati moltissimi gli artisti a sfilare sull’ambito palco. Un omaggio alla musica, all’estate e ad artisti che riescono a commuovere e emozionare. Anche se le puntate sono registrate una nota di merito va anche a chi ha sfidata il caldo soffocante della Capitale per sostenere i propri idoli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tim Summer Hits, le pagelle del 21 luglio: Noemi dall’ospedale (senza voto), i cori del pubblico (9), Elettra bambina cattiva (7)

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