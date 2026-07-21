Stasera, martedì 21 luglio, va in onda un nuovo appuntamento di Tim Summer Hits su Rai 1, continuando l’estate dedicata alla musica. La trasmissione segue il primo evento trasmesso venerdì scorso e presenta una scaletta con artisti e performance dal vivo. Il programma si svolge in diretta e coinvolge diversi cantanti, offrendo uno spazio dedicato alle esibizioni musicali estive. La trasmissione si ripete in questa stagione, con appuntamenti programmati durante i mesi più caldi.

L’estate della musica non si ferma. Dopo il successo del primo appuntamento andato in onda venerdì scorso, torna già stasera, martedì 21 luglio, il Tim Summer Hits, grande show canoro di Rai 1. E la seconda serata non tradisce lo spirito della prima, pronta a regalare tormentoni, ospiti e tanta energia, sempre sotto la guida della coppia più affiatata dell’estate televisiva: Andrea Delogu e Carlo Conti. Il cast, anche questa volta, promette scintille. La scaletta di stasera: tutti gli artisti sul palco del Tim Summer Hits. Dopo l’appuntamento di venerdì, in cui abbiamo assistito al ritorno commovente di Angelina Mango, la line-up di martedì... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tim Summer Hits, anticipazioni del 21 luglio: la scaletta di stasera

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TIM SUMMER HITS - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA VENERDÌ 17 LUGLIO 2026 SU RAI UNO

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