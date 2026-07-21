Noemi è apparsa alla registrazione del Tim Summer Hits del 21 luglio, avvenuta prima dell'incidente che ha causato la sua caduta dal palco. La presenza della cantante, che ha subito l'incidente, ha sorpreso i fan, poiché la registrazione è avvenuta prima dell'evento. La scaletta dello show includeva la sua partecipazione, anche se l'incidente si è verificato successivamente. La registrazione è stata programmata prima dell'incidente, quindi la sua presenza non è legata all'incidente stesso.

Noemi nella scaletta del Tim Summer Hits dopo la caduta dal palco, per la sorpresa dei fan. In tanti si sono chiesti cosa ci faccia la cantante romana tra gli artisti della seconda puntata dello show condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, dopo il grave infortunio accaduto durante al concerto di San Salvo Marina che la costringerà a letto per un mese. Ma la risposta è semplice: lo spettacolo musicale è registrato. La caduta di Noemi dal palco La cantante romana si è procurata ferite da politrauma durante un’esibizione a San Salvo Marina, in provincia di Chieti: mentre stava salutando il pubblico al termine di un brano, si è avvicinata al bordo perdendo l’equilibrio ed è caduta dal palco davanti agli occhi degli spettatori, che hanno fatto girare rapidamente la scena sui social. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Noemi a Tim Summer Hits perché la puntata del 21 luglio è stata registrata prima dell'incidente, la scaletta

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