Terribile incidente a Roma Nord auto contro guardrail | conducente estratto dalle lamiere è grave

Da fanpage.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'auto è finita contro un guardrail a Roma Nord. Il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai soccorritori e trasportato in ospedale in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora chiara.

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Auto si schianta contro il guardrail: grave il giovane alla guida, estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale in codice rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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