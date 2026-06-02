Schianto tra auto e camion sulla Statale 16 conducente estratto dalle lamiere

Alle 4.30 sulla Statale 16 un'auto e un camion si sono scontrati. Il conducente dell’auto è stato estratto dalle lamiere dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e ambulanze. Le condizioni del ferito non sono note. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per i rilievi. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.

SENIGALLIA - Incidente stradale all'alba lungo la Statale 16, dove intorno alle 4.30 si sono scontrati un'autovettura e un autocarro. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto, rimasto incastrato nell'abitacolo dopo l'impatto.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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SCHIANTO FRONTALE TRA DUE CAMION SULLA SS308: UN MORTO E DUE FERITI | 10/04/2026

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