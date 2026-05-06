Incidente sulla superstrada | auto si ribalta uomo estratto dalle lamiere e soccorso con l' eliambulanza

Un incidente si è verificato sulla superstrada poco prima di Orte, lungo la statale 675 in direzione del Viterbese. Un'auto si è ribaltata su un fianco e, durante le operazioni di soccorso, l'automobilista è stato estratto dalle lamiere e trasportato in elicottero in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine.