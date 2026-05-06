Incidente sulla superstrada | auto si ribalta uomo estratto dalle lamiere e soccorso con l' eliambulanza
Un incidente si è verificato sulla superstrada poco prima di Orte, lungo la statale 675 in direzione del Viterbese. Un'auto si è ribaltata su un fianco e, durante le operazioni di soccorso, l'automobilista è stato estratto dalle lamiere e trasportato in elicottero in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine.
Incidente sulla superstrada alle porte di Orte. Un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata su un fianco lungo la statale 675, in direzione del comune del Viterbese. È successo nel primo pomeriggio del 6 maggio all'altezza di San Liberato di Narni, in provincia di Terni.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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