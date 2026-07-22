Terremoto nella zona di Perugia scossa tra 2.8 e 3.3

Un terremoto di magnitudo tra 2,8 e 3,3 è stato avvertito nel primo pomeriggio nella zona di Perugia. La scossa si è verificata intorno alle 14:30 e si è sentita in diverse località della regione. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e proseguono le verifiche sulla stabilità degli edifici colpiti.

Perugia, 22 luglio 2026 – Un terremoto è stato registrato nel primo pomeriggio nella zona di Perugia. In base alle prime informazioni si tratterebbe di un sisma di magnitudo tra 2.8 e 3.3 Intorno alle 12:40 una prima scossa, di magnitudo 2.1 è stata registrata a Sellano, comune nella provincia di Perugia. Poi la seconda, più forte, nella zona di Perugia. Ancora si attendono ulteriori dettagli da parte dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sull’esatta localizzazione del sisma. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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TERREMOTO VIOLENTISSIMA SCOSSA MAGNITUDO 6.1: GRANDE PAURA. AVVERTITA IN TUTTA LA ZONA

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