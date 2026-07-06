Scossa di terremoto potente | zona colpita e magnitudo

Da caffeinamagazine.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata in una zona costiera. L’evento sismico si è verificato nel pomeriggio, con epicentro individuato a circa 10 chilometri dalla costa. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti, ma alcune abitazioni hanno riportato crepe e alcune strade sono state temporaneamente chiuse per verifiche. Non si sono verificati tsunami o altre conseguenze immediate.

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Ci sono momenti in cui il mare sembra tranquillo, ma sotto la superficie qualcosa si muove. Un’energia che si accumula in silenzio e poi, all’improvviso, si libera. Ed è proprio allora che i sismografi, dall’altra parte del mondo, iniziano a “parlare” e l’attenzione torna sulle zone più esposte del Pacifico. Nelle ultime ore, la rete di monitoraggio internazionale si è attivata con rapidità: quando una scossa nasce in mare aperto, la domanda arriva sempre uguale per tutti. Si sentirà a terra? Ci saranno conseguenze per le coste? E soprattutto: bisogna temere un’allerta più seria? La scossa è stata registrata nel quadrante asiatico, in un’area in cui i movimenti della crosta terrestre sono frequenti e spesso imprevedibili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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