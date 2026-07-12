Forte scossa di terremoto in Italia | zona colpita e magnitudo

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 ha colpito una zona dell’Italia all’alba di domenica. L’evento si è fatto sentire con un boato lieve seguito da un tremolio improvviso. In molte case, i residenti si sono svegliati o hanno visto lampadari oscillare e oggetti spostarsi per alcuni secondi. Non sono state segnalate vittime né danni significativi. La terra ha tremato intorno alle 6:30 del mattino, interrompendo il silenzio della notte.

Un boato lieve, poi quel tremolio improvviso capace di interrompere il silenzio della notte. All’alba di domenica, in diverse abitazioni, c’è stato chi si è svegliato di colpo e chi ha osservato lampadari e oggetti muoversi per alcuni istanti. La scossa di terremoto ha riportato l’attenzione su un territorio da sempre sottoposto a un’attenta sorveglianza sismica. Le prime segnalazioni sono comparse nelle ore immediatamente successive all’evento, mentre i sistemi di rilevazione lavoravano per ricostruire coordinate, intensità e profondità del movimento. Il clima, al momento, è quello della comprensibile apprensione, ma non emergono conseguenze gravi per la popolazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Forte scossa di terremoto avvertita in Calabria - RTC

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