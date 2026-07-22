Terme di Casciana semestre record Trainano cura cosmesi e attività

Le Terme di Casciana hanno registrato un semestre con numeri record rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita riguarda settori come cura, cosmesi e attività termali, contribuendo a un andamento positivo dell’economia dello stabilimento. I dati indicano un miglioramento rispetto agli anni passati, senza specificare cifre o percentuali. La nuova fase sembra confermare una ripresa e un consolidamento delle attività termali.

Il primo semestre del 2026 porta serenità e segnali di ripresa economica alle Terme di Casciana. Numeri da record, se rapportati con quelli dell’anno precedente, che danno fiducia nel definitivo rilancio dello stabilimento termale. Peraltro, proprio questa mattina, l’Assessore regionale alle terme Leonardo Marras e il sindaco di Casciana Terme Lari Paolo Mori, i due soci di Terme di Casciana, la società patrimoniale, e di Bagni di Casciana, la società di gestione, illustreranno a Firenze i termini del bando di gara appena pubblicato per l’affidamento della concessione mineraria per l’utilizzo delle acque termali e per l’affitto del ramo d’azienda della società che si occupa della gestione delle terme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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