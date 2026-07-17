Nella notte a Casciana Terme, si è svolta un’evento che ha coinvolto musica, cibo e divertimento. La serata ha visto la partecipazione di numerosi presenti, che hanno trascorso il tempo tra intrattenimento e degustazioni. L’organizzazione ha annunciato che l’edizione successiva sarà ancora più ricca di iniziative e attività. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di rilievo durante la manifestazione.

Una serata all’insegna del piacere tra musica, buon cibo e divertimento. Sono gli ingredienti che portano l’estate a Casciana Terme. Appuntamento domani, sabato 18 luglio, con il ritorno di Una notte di piacere, la manifestazione giunta alla 14esima edizione e organizzata dal Comitato Cascianese Commercianti – Centro Commerciale Naturale di Casciana Terme e Confcommercio Pisa. Dalle 18 prenderanno vita nel centro storico, unite a musica dal vivo e prodotti enogastronomici del territorio. Tutti ingredienti per una serata di puro piacere in tutte le sue declinazioni, ad ingresso libero e gratuito. "Siamo giunti alla 14ma edizione di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una notte di piacere a Casciana Terme: "Sarà un’edizione ancora più ricca"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Casciana Terme Lari: fiamme divampano in un b&bVenerdì mattina, in via Ripoli a Casciana Terme Lari, un incendio ha interessato un locale al piano terra di un bed and breakfast.

Abbandono rifiuti: 10 denunciati in un mese a Casciana Terme LariNel periodo tra il 20 febbraio e il 20 aprile, la polizia locale di Casciana Terme Lari ha identificato e denunciato dieci persone per aver...