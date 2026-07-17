Una notte di piacere a Casciana Terme | Sarà un’edizione ancora più ricca

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte a Casciana Terme, si è svolta un’evento che ha coinvolto musica, cibo e divertimento. La serata ha visto la partecipazione di numerosi presenti, che hanno trascorso il tempo tra intrattenimento e degustazioni. L’organizzazione ha annunciato che l’edizione successiva sarà ancora più ricca di iniziative e attività. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di rilievo durante la manifestazione.

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Una serata all’insegna del piacere tra musica, buon cibo e divertimento. Sono gli ingredienti che portano l’estate a Casciana Terme. Appuntamento domani, sabato 18 luglio, con il ritorno di Una notte di piacere, la manifestazione giunta alla 14esima edizione e organizzata dal Comitato Cascianese Commercianti – Centro Commerciale Naturale di Casciana Terme e Confcommercio Pisa. Dalle 18 prenderanno vita nel centro storico, unite a musica dal vivo e prodotti enogastronomici del territorio. Tutti ingredienti per una serata di puro piacere in tutte le sue declinazioni, ad ingresso libero e gratuito. "Siamo giunti alla 14ma edizione di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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