Casciana Terme Lari | fiamme divampano in un b&b

Notizia in breve

Venerdì mattina, in via Ripoli a Casciana Terme Lari, un incendio ha interessato un locale al piano terra di un bed and breakfast. Le fiamme si sono propagate rapidamente, causando danni all’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. Le cause del rogo sono ancora da accertare.