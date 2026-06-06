Casciana Terme Lari | fiamme divampano in un b&b
Venerdì mattina, in via Ripoli a Casciana Terme Lari, un incendio ha interessato un locale al piano terra di un bed and breakfast. Le fiamme si sono propagate rapidamente, causando danni all’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. Le cause del rogo sono ancora da accertare.
Incendio nella tarda mattinata di venerdì 5 giugno in via Ripoli nel comune di Casciana Terme Lari. Il rogo è divampato in un locale posto al piano terra di un b&b. I fumi della combustione hanno invaso tutte le altre stanze dell'edificio.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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