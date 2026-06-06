Casciana Terme Lari | fiamme divampano in un b&b

Da pisatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì mattina, in via Ripoli a Casciana Terme Lari, un incendio ha interessato un locale al piano terra di un bed and breakfast. Le fiamme si sono propagate rapidamente, causando danni all’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. Le cause del rogo sono ancora da accertare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incendio nella tarda mattinata di venerdì 5 giugno in via Ripoli nel comune di Casciana Terme Lari. Il rogo è divampato in un locale posto al piano terra di un b&b. I fumi della combustione hanno invaso tutte le altre stanze dell'edificio.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Abbandono rifiuti: 10 denunciati in un mese a Casciana Terme LariNel periodo tra il 20 febbraio e il 20 aprile, la polizia locale di Casciana Terme Lari ha identificato e denunciato dieci persone per aver...

Casciana Terme Lari: terminata la prima parte dell'intervento per la messa in sicurezza della frana sulla Sp 46Sono stati conclusi i lavori relativi ai lotti 3 e 4 per la messa in sicurezza della frana sulla strada provinciale 46 nel territorio di Casciana...

Temi più discussi: Casciana Terme Lari: fiamme divampano in un b&b; Fiamme in un b&b, il fumo invade tutto; Divampa un rogo nel b&b; Auto fuori strada finisce nel fossato a Casciana: conducente estratto dai Vigili del Fuoco.

casciana terme lari casciana terme lari fiammeFiamme in un b&b, il fumo invade tuttoCASCIANA TERME LARI: L'incendio, che ha interessato un locale al piano terra, è stato estinto dai vigili del fuoco intervenuti con due squadre ... toscanamedianews.it

Casciana, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: conducente estratto dai Vigili del FuocoIncidente questo pomeriggio in via Traversa Livornese, a Casciana Terme Lari, dove un'auto è uscita di strada finendo nel fossato a margine della ... gonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web