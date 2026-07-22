Tennis Parbuono e Bianchi al top nel torneo ‘Cassioli Cup’

Nel torneo ‘Cassioli Cup’, Parbuono e Bianchi si sono qualificati alle fasi finali. La competizione si svolge sui campi in terra rossa a Torrita di Siena, all’interno dei ‘Campini’. La manifestazione, partita questa estate, ha visto protagonisti numerosi giocatori locali e non. Le partite si sono disputate negli ultimi giorni, con i due atleti che si sono distinti nelle qualificazioni. La finale è prevista per la prossima settimana.

Il tennis è tornato protagonista anche questa estate nei due campi in terra rossa a Torrita di Siena che si trovano all’interno dei ‘Campini’, il grande parco nella parte bassa del paese. Qui si è svolto il torneo ‘ Cassioli Cup ’, (‘ Circuito Vallate Aretine ’) riservato ai giocatori classificati da 4.Nc a 3.1. A vincere, nel tabellone maschile, è stato Gilberto Parbuono (Ct Chiusi), testa di serie n. 1 e sicuramente tra i giocatori più forti e temibili da affrontare nei tornei di terza categoria. Parbuono, nella finalissima di domenica mattina, ha sconfitto per 7-6 6-3 Lorenzo Bassini (3.3), giovane talento del Ct Cortona, in un match che ha regalato bei colpi, intensità e qualità tennistica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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