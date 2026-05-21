Al via il 50° Torneo di tennis e padel dell’Accademia dello Sport per la solidarietà | Costruito qualcosa che dura nel tempo

È iniziato ufficialmente il 50° Torneo di tennis e padel organizzato dall’Accademia dello Sport a Bergamo. L’evento, dedicato alla solidarietà, coinvolge atleti e appassionati di entrambe le discipline. La manifestazione si svolge in diverse giornate e propone numerosi incontri tra giocatori di vari livelli. Durante le partite si alternano momenti di sport e di raccolta fondi, con l’obiettivo di sostenere iniziative benefiche. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti dell’organizzazione e di alcuni partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui