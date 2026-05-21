Al via il 50° Torneo di tennis e padel dell’Accademia dello Sport per la solidarietà | Costruito qualcosa che dura nel tempo
È iniziato ufficialmente il 50° Torneo di tennis e padel organizzato dall’Accademia dello Sport a Bergamo. L’evento, dedicato alla solidarietà, coinvolge atleti e appassionati di entrambe le discipline. La manifestazione si svolge in diverse giornate e propone numerosi incontri tra giocatori di vari livelli. Durante le partite si alternano momenti di sport e di raccolta fondi, con l’obiettivo di sostenere iniziative benefiche. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti dell’organizzazione e di alcuni partecipanti.
Bergamo. Si è alzato ufficialmente il sipario sul 50° Torneo di Tennis e Padel dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo. Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio i campi in terra rossa della Cittadella dello Sport di Via Gleno 2L, a Bergamo (Celadina), hanno aperto le loro porte dalle 17 con un non-stop di partite fino a tarda serata. E così sarà tutte le sere fino al prossimo 5 giugno. A prendere in mano la racchetta illustri ospiti dal mondo dello calcio, dello sport, dell’imprenditoria, del cinema e dello spettacolo. Tra questi, tanti amici e sostenitori storici dell’Accademia del patron Giovanni Licini, ma anche tanti nuovi volti che arricchiranno nei giorni a venire il cinquantesimo compleanno del torneo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
La mia ragazza sapeva quanto amo il padel… e mi ha sorpreso con questo regalo.
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Dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto importante a casa - le parole di Sinner durante la premiazione - Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qui, forse neanche i miei genitori si erano messi insieme. Il numero 1 al mondo poi prosegue facebook
Ci eravamo posti tre obiettivi: superare la soglia dei 400mila spettatori paganti, superare il miliardo del valore dell'impatto economico del torneo sul territorio e provare a rivincere il signore maschile dopo 50 anni. Ne abbiamo raggiunti quattro di obiettivi: siam x.com
Ciao a tutti! Siamo arrivati al Round 4 del Torneo dei Migliori Attori Nominees degli Anni 2000. Con il 50% dei voti, Morgan Freeman- Invictus è stato eliminato. Vota il tuo Miglior Attore Nominee meno preferito degli Anni 2000, e la performance con il maggior reddit
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