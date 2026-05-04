Allarme per gli Internazionali di tennis 15 giocatori saltano il torneo e tre top sono in bilico

Gli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico di Roma stanno per iniziare, ma sono già caratterizzati da numerose assenze. Quindici giocatori hanno annunciato il loro forfait e tre tra i primi posti della classifica sono in dubbio di partecipare. La lista delle assenze include atleti di rilievo, creando preoccupazione tra gli organizzatori e gli appassionati. La partenza del torneo si avvicina, ma la possibile mancanza di alcuni protagonisti potrebbe influenzare l’andamento della competizione.

Gli Internazionali d’Italia di tennis stanno per cominciare, ma la manifestazione che si gioca al Foro Italico a Roma è già scossa da una lunga lista di assenze. Secondo quanto riportato da puntodebreak.com, ben 15 giocatori tra uomini e donne hanno già dato forfait, tra cui alcuni nomi importanti che potrebbero cambiare le aspettative di chi attende da mesi la sfida tra i top del circuito. Alcuni dei ritiri sono ormai una certezza, mentre altri sono ancora in bilico, legati a recuperi fisici incerti e a decisioni dell’ultimo minuto. In particolare, a destare preoccupazione sono tre top che rischiano di non partecipare all’evento. Il loro status è ancora in discussione, e questo incide non solo sullo spettacolo del torneo, ma anche sulla preparazione della stagione sulla terra battuta, che culminerà con il Roland Garros.🔗 Leggi su Sportface.it

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