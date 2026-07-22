Temptation Island | Giovanni Grazioso piace perché non interpreta il bravo ragazzo lo è davvero

Da 361magazine.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Temptation Island, Giovanni Grazioso ha attirato molte attenzioni, non solo per il suo ruolo nel reality. Dopo l’esperienza, è tornato alla sua attività di venditore di brioche, ricevendo richieste di foto da migliaia di persone. In un solo fine settimana, avrebbe guadagnato oltre 10 mila euro. Grazioso è noto per non interpretare il ruolo del “bravo ragazzo”, anche se lo è realmente.

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Da Temptation Island, Giovanni Grazioso (di cognome e di fatto) torna al carretto delle brioche. Migliaia di persone lo cercano per una foto e in un solo weekend avrebbe incassato oltre 10 mila euro. Il motivo del suo successo va ben oltre la televisione. Giovanni Grazioso. Adesso il suo cognome lo conoscono tutti! Fino a poche settimane fa era semplicemente il ragazzo di Catania che vendevabrioche con il suo carretto ambulante, oggi è uno dei protagonisti più amati di Temptation Island e, soprattutto in Sicilia, il suo volto è diventato familiare. Il fenomeno è sotto gli occhi di tutti. C’è chi percorre decine di chilometri da altre città... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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