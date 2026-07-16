Temptation Island porta fortuna a Giovanni Grazioso | Col suo carrettino ha incassato 10mila euro in una sola sera

Notizia in breve

Dopo la fine di Temptation Island, Giovanni Grazioso ha ripreso subito il lavoro. Con il suo carrettino, è riuscito a incassare 10.000 euro in una sola sera. La sua partecipazione al programma sembra aver portato fortuna, permettendogli di ottenere un buon risultato economico nel breve periodo. Grazioso ha continuato le sue attività senza pause, mostrando una certa rapidità nel rientrare nella routine lavorativa.