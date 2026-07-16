Temptation Island porta fortuna a Giovanni Grazioso | Col suo carrettino ha incassato 10mila euro in una sola sera
Dopo la fine di Temptation Island, Giovanni Grazioso ha ripreso subito il lavoro. Con il suo carrettino, è riuscito a incassare 10.000 euro in una sola sera. La sua partecipazione al programma sembra aver portato fortuna, permettendogli di ottenere un buon risultato economico nel breve periodo. Grazioso ha continuato le sue attività senza pause, mostrando una certa rapidità nel rientrare nella routine lavorativa.
Giovanni Grazioso, protagonista di Temptation Island insieme alla fidanzata Sabrina Soussi, ha ripreso a lavorare immediatamente dopo la fine delle registrazioni. E il programma gli avrebbe portato fortuna, permettendogli di guadagnare cifre più alte rispetto al passato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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