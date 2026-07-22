Temptation Island 2026 Giovanni Grazioso spiazza tutti | boom per le sue brioche spunta la cifra record guadagnata in una sera

Giovanni Grazioso ha guadagnato oltre 10.000 euro in una sera vendendo brioche durante la sua partecipazione a Temptation Island 2026. La cifra record è stata raggiunta grazie alle numerose vendite fatte nel villaggio del reality. Il concorrente, noto per il suo impatto nel programma, ha attirato l’attenzione con la sua attività commerciale improvvisata. La somma raccolta supera di gran lunga gli incassi medi di una giornata di vendita di prodotti simili.

L’esperienza a Temptation Island 2026 sembra aver dato una spinta inaspettata all’attività di Giovanni Grazioso. Il concorrente del reality di Canale 5, che durante il programma aveva difeso con orgoglio il suo lavoro di venditore ambulante di brioche, granite e gelati, è tornato da qualche settimana a Catania e ha trovato decine di fan ad aspettarlo davanti al suo carretto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trendy POP (@trendypopita) Negli ultimi giorni sui social sono diventati virali numerosi video che mostrano lunghe code di fan in attesa di acquistare una brioche, scattare un selfie o semplicemente salutare Giovanni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Temptation Island, Giovanni Grazioso torna al carretto delle brioche: la risposta a Sabrina

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