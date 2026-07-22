Dopo l'ennesimo record di ascolti registrati nella puntata di lunedì, che ha inchiodato davanti allo schermo 3.874.000 spettatori pari a un rilevantissimo 31.1% di share, la sesta puntata di Temptation Island torna in onda stasera, mercoledì 22 luglio, con un appuntamento speciale nel cuore della settimana. Il viaggio nei sentimenti entra ufficialmente nella fase più calda, promettendo colpi di scena e decisioni cruciali per i protagonisti rimasti nei villaggi. La precedente puntata si era interrotta con un gesto d'impeto di Andrea, che, dopo un percorso fatto di dubbi e riavvicinamenti alle single, ha sorpreso tutti correndo sulla spiaggia per raggiungere Iris. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Temptation Island 2026: le anticipazioni di mercoledì 22 luglio

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Temptation Island 2026 - Lunedì 20 e mercoledì 22 luglio, in prima serata su Canale 5

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