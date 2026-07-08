Temptation Island 2026 | le anticipazioni di mercoledì 8 luglio

Da gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Temptation Island torna in onda questa sera, mercoledì 8 luglio 2026, dopo aver registrato 3,8 milioni di spettatori e un 26,6% di share nella precedente puntata. Lo show si conferma tra i programmi più seguiti della stagione, offrendo un appuntamento in diretta con nuove emozioni. La programmazione prosegue con anticipazioni che promettono ulteriori sviluppi tra i partecipanti.

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Temptation Island si conferma campione di ascolti e dopo i 3.8 milioni di spettatori con il 26.6% di share, torna in onda questa sera, mercoledì 8 luglio 2026, per regalare al pubblico nuove emozioni. Sempre condotto da Filippo Bisciglia il programma, come ogni anno, è costantemente commentato dagli utenti social, in cerca di curiosità sulle coppie e pronti a emettere il proprio giudizio sulla vita dei fidanzati e delle fidanzate insieme a tentatori e tentatrici.  Nelle anticipazioni della puntata di mercoledì 8 luglio di Temptation Island, vediamo che al centro ci sono ancora Sara e Gabriele, una tra le coppie più discusse di questa edizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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