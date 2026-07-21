Anticipazioni Temptation Island mercoledì 22 luglio | Sabrina chiede un bacio al single Lory

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo avere rifiutato il secondo falò di confronto richiesto dal fidanzato Giovanni Grazioso, Sabrina Soussi si spinge ancora oltre e chiede al single Lorenzo "Lory" Ferrari un bacio. È quanto accadrà nella puntata di Temptation Island in onda mercoledì 22 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Anticipazioni Temptation Island Colpi di scena e tensioni in arrivo

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