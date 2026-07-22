Temptation Island 2026 diretta sesta puntata
Durante la sesta puntata di Temptation Island 2026, un concorrente ha commentato ironicamente un'altra partecipante, dicendo che era protetta e tutelata anche quando non era famosa e che l’orario delle 14 si è spostato alle 11. Nel frattempo, si parla di un possibile nuovo giudice per un noto programma di ballo. Il conduttore ha anche fornito un aggiornamento sulle coppie ancora in gara.
Rossi punge Infante: “Fa ridere che Ore 14 diventi Ore 11. Protetto e tutelato quando non era in auge” BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle Breve anteprima con il consueto riassunto di Filippo Bisciglia sulle coppie ancora in gioco. DavideMaggio.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Milano n.2917 Licenza SIAE 477614441 N° ROC 26997 © 2006-2025 mediaMai srl viale Mazzini 114A • 00195 Roma Capitale Sociale: Euro 200.000 i.v. C.F. P.I. e R.I.: 13614301003 • REA RM-1461309. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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Temptation Island 2026 - Soraya e Cristian
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