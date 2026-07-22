temptation island 2026 diretta sesta puntata

Notizia in breve

Durante la sesta puntata di Temptation Island 2026, un concorrente ha commentato ironicamente un'altra partecipante, dicendo che era protetta e tutelata anche quando non era famosa e che l’orario delle 14 si è spostato alle 11. Nel frattempo, si parla di un possibile nuovo giudice per un noto programma di ballo. Il conduttore ha anche fornito un aggiornamento sulle coppie ancora in gara.