Temptation Island Estate 2026 | le anticipazioni e coppie della sesta puntata

Temptation Island 2026: le anticipazioni e coppie della sesta puntata, 22 luglio. Questa sera, mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Temptation Island (Estate 2026), il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Anche in quest’anno, coppie senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Temptation Island 2026: LUNEDI crollano TUTTE le coppie (anticipazioni quarta puntata)

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