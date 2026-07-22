Stasera, mercoledì 22 luglio 2026, alle 21:30, su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Temptation Island Estate 2026, il reality condotto da Filippo Bisciglia. La puntata sarà disponibile anche in streaming.

. Questa sera, mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Temptation Island (Estate 2026), il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Anche in quest’anno, coppie di diverse età, senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Dove vedere Temptation Island (Estate 2026) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Tpi.it - Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temptation Island 2026 - Soraya e Cristian

Notizie e thread social correlati

Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataStasera alle 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Temptation Island Estate 2026, il nuovo ciclo del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataLa seconda puntata di Temptation Island (Estate 2026) verrà trasmessa questa sera, 1 luglio, alle 21:30 su Canale 5.

Temi più discussi: Temptation Island 2026, le anticipazioni della puntata di lunedì 20 luglio; Temptation Island 2026: le anticipazioni di lunedì 20 luglio; Temptation Island ci aspetta domani e mercoledì - Temptation Island Clip | Witty TV; Temptation Island torna stasera: sarà fuori tre? Tutte le news, le anticipazioni e quando finisce.

#AscoltiTV #TotalAudience | Lunedì 20 Luglio 2026. Temptation Island brilla (+250K) e sale a 4,1 milioni Il reality domina la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com

Temptation Island 2026 quando va in onda? Ecco un recap con giorno e orario di programmazione! reddit

Iris si presenterà al falò nella sesta puntata di Temptation Island 2026? Tutte le anticipazioniAndrea, che dopo un percorso decisamente movimentato, ha chiesto il falò di confronto anticipato alla fidanzata Iris. Ma lei, dopo aver visto video sempre più compromettenti, accetterà di presentarsi? iodonna.it

Temptation Island 2026, stasera su Canale 5: le anticipazioni sulla quinta puntata: crisi e falò di confronto per le coppieTemptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, torna con la quinta puntata su Canale 5. superguidatv.it