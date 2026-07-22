Temptation Island 2026 anticipazioni sesta puntata stasera | Sabrina chiede un bacio al single Lory Bernadette crolla

Stasera, nella sesta puntata di Temptation Island 2026, una delle concorrenti chiede un bacio al single Lory, mentre un’altra si lascia andare a un crollo emotivo. Le anticipazioni indicano che ci saranno numerosi colpi di scena durante la puntata, con momenti di tensione tra i partecipanti. La serata sarà caratterizzata da confronti e reazioni impreviste, senza ulteriori dettagli sui dettagli specifici degli eventi.

Nuovi colpi di scena a Temptation Island: ecco le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 22 luglio 2026 Temptation Island 2026 torna stasera, mercoledì 22 luglio, con la sesta puntata: le anticipazioni rivelano numerosi colpi di scena. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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