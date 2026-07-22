Temptation Island anticipazioni di stasera | Sabrina chiede un bacio al tentatore

Stasera su Temptation Island, Sabrina si avvicina al tentatore Lorenzo e gli chiede un bacio. La donna si mostra sempre più vicina al giovane, mentre Giovanni, suo compagno, ha già rifiutato alcuni confronti precedenti. Il gesto di Sabrina potrebbe influenzare la decisione finale di Giovanni, che si trova a dover valutare la situazione. La scena si inserisce in un contesto di crescenti tensioni tra i protagonisti.

Sabrina si avvicina sempre di più al tentatore Lorenzo e arriva a chiedergli un bacio. Un gesto che potrebbe spingere Giovanni a prendere una decisione definitiva dopo i precedenti rifiuti al falò di confronto. Temptation Island torna questa sera con una nuova puntata ricca di sorprese e momenti destinati a far discutere. Al centro delle anticipazioni c'è Sabrina Soussi, sempre più vicina al single Lorenzo. Una situazione che rischia di provocare la reazione di Giovanni Grazioso, già protagonista di un percorso particolarmente tormentato nel villaggio. Temptation Island: le anticipazioni del 22 luglio Sabrina Soussi sarà una delle protagoniste assolute della puntata di questa sera di Temptation Island. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Temptation Island 2026 - Giovanni chiede un falò di confronto anticipato

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