Le ondate di calore estive in Italia e Europa portano temperature che spesso superano i 35°C, con alcune giornate che superano i 40°C. Questi valori elevati aumentano il rischio di problemi di salute, in particolare per anziani, bambini e persone con condizioni preesistenti. L'esposizione prolungata al caldo può causare disidratazione, colpi di calore e altri disturbi legati alla temperatura corporea. Le autorità raccomandano misure di prevenzione e attenzione alle fasce più vulnerabili.

Le lunghe ondate di calore sono ormai diventate un'abitudine dell'estate italiana ed europea. Le temperature superano costantemente i 35 gradi e in alcune giornate la colonnina di mercurio ha scavalcato anche i 40 gradi. Naturalmente questi livelli di temperatura non sono privi di conseguenze, il corpo deve imparare a gestire situazioni di calore cui non è abituato. Gli anziani e i più fragili sono a rischio e gli appelli a idratarsi, cercare refrigerio, non uscire nelle ore più calde, si susseguono ancor più che in passato. Il problema è che con queste temperature non sono soltanto i più fragili a rischio, ma anche chi pensa di essere in perfetta salute può riscontrare dei problemi, per una semplice ragione di natura fisiologica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Temperature sopra i 40°? Ecco cosa succede al corpo e chi corre più rischi

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Le alte temperature possono rendere l'ovulazione più imprevedibile

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