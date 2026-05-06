Altro che seconda vita | i 40 anni sono il decennio più stancante secondo la scienza Cosa succede al corpo e perché

Secondo studi recenti, i 40 anni rappresentano il periodo più impegnativo per il corpo umano. In questa fase si verifica un’accelerazione dell’invecchiamento, che non si sviluppa in modo lineare ma subisce un'impennata. Non si tratta di un processo immediato, ma di un cambiamento più rapido rispetto alle fasi precedenti. Il corpo, dunque, attraversa un momento di transizione che porta a variazioni fisiche evidenti.

L’ invecchiamento umano non è un processo lento e costante, ma subisce un’accelerazione improvvisa intorno ai 40 anni. Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Aging, la sensazione di stanchezza cronica in questa fase della vita dipende da cambiamenti molecolari drastici che colpiscono il metabolismo e il sonno. La sensazione di essere più stanchi coincide con una serie di cambiamenti fisiologici misurabili: il metabolismo energetico diventa meno efficiente, il recupero si allunga, il sonno perde continuità. Dinamiche che non si distribuiscono in modo uniforme nel tempo, ma tendono a concentrarsi in un passaggio specifico della vita adulta.🔗 Leggi su Open.online

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