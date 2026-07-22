Telesina camion perde parte del carico | danneggiato il parabrezza di un’auto
Un camion sulla strada statale SS372 Telesina ha perso parte del carico, causando danni al parabrezza di un’auto che transitava nel tratto. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, senza feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e la gestione del traffico. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta. La strada è rimasta aperta ma si sono formate code di breve durata.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un nuovo episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo la strada statale SS372 Telesina, percorsa quotidianamente da un intenso traffico di mezzi pesanti. Secondo quanto riferito da un automobilista e ripreso dalla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli, un camion che trasportava materiale in ferro avrebbe perso un pezzo del carico durante la marcia. L’oggetto avrebbe colpito il parabrezza dell’auto che seguiva, provocando ingenti danni al veicolo. L’automobilista ha deciso di segnalare l’accaduto al parlamentare, evidenziando la frequente presenza di mezzi pesanti lungo la Telesina e chiedendo maggiore attenzione sul fronte della sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Camion perde il carico di angurie: caos in autostrada, traffico in tilt e codeUn camion ha perso il carico di angurie, causando un grande caos sulla carreggiata.
Camion casertano perde carico di pesce surgelato nel sottopassoUn camion proveniente dalla provincia di Caserta ha perso il carico di pesce surgelato nel sottopasso di una strada cittadina.