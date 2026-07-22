Telesina camion perde parte del carico | danneggiato il parabrezza di un’auto

Notizia in breve

Un camion sulla strada statale SS372 Telesina ha perso parte del carico, causando danni al parabrezza di un’auto che transitava nel tratto. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, senza feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e la gestione del traffico. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta. La strada è rimasta aperta ma si sono formate code di breve durata.