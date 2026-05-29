Un camion ha perso il carico di angurie, causando un grande caos sulla carreggiata. L’incidente ha provocato un blocco totale del traffico, con lunghe code che si sono formate sui due versanti dell’autostrada. I veicoli si sono fermati, creando un ingorgo che si è protratto per diverse ore e ha coinvolto numerosi mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per rimuovere il carico e ripristinare la circolazione.

Un episodio tanto insolito quanto spettacolare ha mandato in tilt il traffico sull’ autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria nella mattinata di venerdì 29 maggio. Per alcuni minuti, gli automobilisti diretti verso sud si sono trovati davanti a una scena difficile da immaginare: decine di angurie sparse sull’asfalto, casse ribaltate e carreggiata invasa dalla polpa rossa dei frutti andati in frantumi. L’incidente si è verificato nei pressi dell’uscita di Battipaglia, dove un tir carico di cocomeri stava percorrendo l’Autostrada del Mediterraneo. Per cause ancora da chiarire, parte del carico si è improvvisamente sganciata dal mezzo pesante. Alcune grandi casse gialle sono finite sulla carreggiata, ribaltandosi e riversando il loro contenuto lungo la strada. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Camion perde il carico di angurie: caos in autostrada, traffico in tilt e code

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