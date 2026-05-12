Camion casertano perde carico di pesce surgelato nel sottopasso

Un camion proveniente dalla provincia di Caserta ha perso il carico di pesce surgelato nel sottopasso di una strada cittadina. La merce si è sparsa sull’asfalto creando disagi alla circolazione e rendendo necessario l’intervento delle autorità per la gestione della situazione. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali danni o incidenti collegati all’accaduto. La strada rimane chiusa temporaneamente per consentire la rimozione del materiale.

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