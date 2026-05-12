Camion casertano perde carico di pesce surgelato nel sottopasso
Un camion proveniente dalla provincia di Caserta ha perso il carico di pesce surgelato nel sottopasso di una strada cittadina. La merce si è sparsa sull’asfalto creando disagi alla circolazione e rendendo necessario l’intervento delle autorità per la gestione della situazione. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali danni o incidenti collegati all’accaduto. La strada rimane chiusa temporaneamente per consentire la rimozione del materiale.
Una distesa di pesce surgelato sull’asfalto che ha creato non pochi disagi alla circolazione stradale. E’ quanto accaduto in via Trento a Cesenatico dove un camion di trasporti di prodotti surgelati ittici si è schiantato contro una colonna di cemento del sottopasso perdendo così il carico, come.🔗 Leggi su Casertanews.it
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