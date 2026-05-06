Calcio Femminile Ternana Woman brutta notizia Lesione al crociato per il capitano Valeria Pirone

La Ternana Women ha annunciato che il capitano Valeria Pirone si è infortunata durante la partita contro la Roma, subendo una lesione di alto grado al crociato anteriore del ginocchio destro. L'incidente è avvenuto nei minuti di recupero, lasciando il team e i tifosi in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni. La giocatrice sarà sottoposta a esami medici per valutare l’entità dell’infortunio.

TERNI – Tremendo colpo per la Ternana Women. Valeria Pirone, infortunatasi contro la Roma nei minuti di recupero, ha riportato una lesione di alto grado al crociato anteriore del ginocchio destro. Le rossoverdi dovranno dunque affrontare le ultime due gare (Lazio in trasferta e Milan in casa), decisive per la permanenza in Serie A, senza il capitano-bomber, punto di riferimento assoluto. Ed è grave emergenza in fase offensiva, essendo infortunata anche Pellegrino Cimò. Il direttore generale e sportivo Isabella Cardone spiega: "Pirone incarna pienamente lo spirito della Ternana Women, cultura del lavoro, determinazione e voglia di non arrendersi mai.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Femminile Ternana Woman, brutta notizia. Lesione al crociato per il capitano Valeria Pirone Notizie correlate Imoco, Chirichella ferma: lesione al crociato, stagione interrotta? Cosa scoprirai Come cambierà la tattica dell'Imoco senza il suo pilastro centrale? Quali sono i tempi previsti per l'intervento chirurgico di... Lecce, shock Gaspar: lesione al crociato e stagione al capolineaStagione virtualmente finita per Kialonda Gaspar: il muro difensivo del Lecce crolla sotto il peso di un gravissimo infortunio al ginocchio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Programmazione tv 20ª giornata: Roma-Ternana Women in diretta anche su RaiSport e RaiPlay; Roma - Ternana in Diretta Streaming | DAZN IT; Tabellino partita Sassuolo Femminile vs Ternana Women; Ternana Women vs Fiorentina. Ternana Women, stagione finita anche per Pirone: emergenza nella corsa salvezzaDopo Pellegrino Cimò ed Erzen, stagione finita anche per la centravanti: rossoverdi senza attacco titolare nelle ultime due giornate. Ma sabato può arrivare la salvezza senza giocare ... calciofere.it Ternana Women, Ardizzone: Dobbiamo rimanere compatti e unitiIl commento del tecnico rossoverde nel dopo gara di Roma-Ternana Women: Buona prestazione. Per Pirone speriamo non sia nulla di grave ... calciofere.it Ed ora il calcio femminile di serie A. La Ternana Women esce sconfitta dal match del “Tre Fontane” contro la Roma, che con questo successo conquista il titolo di campione d’Italia con due giornate d’anticipo, il terzo della propria storia. Davanti a quasi quattro - facebook.com facebook