Juventus Next Gen tegola Gunduz | lesione al legamento anteriore del crociato Il comunicato

La Juventus Next Gen annuncia che Gunduz si è infortunato al legamento crociato anteriore del ginocchio. La stagione dell’atleta è terminata a causa di questa lesione. La società ha comunicato ufficialmente la notizia, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla durata del recupero. La squadra si prepara a gestire l’assenza del giocatore nelle prossime partite.

di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, brutte notizie per Brambilla. Stagione finita per Gunduz dopo la lesione al legamento anteriore. Ecco il comunicato ufficiale. Brutte notizie in casa Juventus Next Gen. Gli esami strumentali hanno confermato la lesione al legamento anteriore del ginocchio sinistro di Gunduz. Per l’ex Triestina è previsto l’intervento chirurgico. Per lui la stagione è finita qui. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO COMUNICATO – « Assente dai convocati Teoman Gündüz, il quale – a seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita Juventus Next Gen-Vis Pesaro – è stato sottoposto presso il Jmedical a risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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