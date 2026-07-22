teddy reno galantuomo centenario

Il compleanno centenario di Teddy Reno è passato inosservato, nonostante il suo passato di successo e le difficoltà affrontate durante la Seconda guerra mondiale. Il cantante, ora centenario, ha avuto una carriera di rilievo negli anni in cui era attivo, ma nessuna celebrazione pubblica è stata organizzata per il suo anniversario. La sua vita, segnata anche da momenti complicati, non è stata al centro di attenzione mediatica in questa ricorrenza.

Il compleanno centenario del cantante Teddy Reno è passato incredibilmente sotto silenzio nonostante che in gioventù avesse avuto un notevole successo e che anche la sua personale esistenza sia stata alquanto complicata durante il secondo conflitto mondiale. Nato a Trieste l’11 luglio 1926 infatti, Ferruccio Merk Ricordi (questo il suo vero nome) era figlio di Giorgio proveniente da una aristocratica famiglia austro-ungarica e di Paola Sanguinetti, appartenente alla notissima famiglia dell’Azienda Alimentare Arrigoni di Trieste e Cesena. Teddy iniziò a cantare a 12 anni esibendosi in un concorso per dilettanti a Rimini ma dopo l’8 settembre 1943 la situazione precipitò poiché la mamma era ricercata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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