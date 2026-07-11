Buon compleanno Teddy Reno Lorenzo Ottolenghi Nives Zegna

Da romadailynews.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Teddy Reno, Nives Zegna e Lorenzo Ottolenghi compiono gli anni. La lista include anche Stefano Lorenzetto, Gino Mescoli, Luciano Onder, Paolo Flores d’Arcais e altri. La celebrazione riguarda persone di diversa provenienza e professione, tutte festeggiate oggi.

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Buon compleanno Teddy Reno, Lorenzo Ottolenghi, Stefano Lorenzetto, Gino Mescoli, Nives Zegna, Luciano Onder, Paolo Flores d’Arcais, Francesco Aracri, Paolo Beldì, Marcello Guarducci, Lorenzo Bodega, Maurizio Martinelli,  Mariantonia Avati, Manuela Moreno, Jan Slangen,  Massimiliano Rosolino, Francesca Businarolo, Alessandro Terrin, Riccardo Valentini, Yoann Gourcuff, Marco Zanni,  Davide Malacarne, Giacomo Eliantonio, Andreas Billi,  Tommaso Dotti, Fabio Ricci. Oggi 11 luglio compiono gli anni: Teddy Reno (Ferruccio Merk Ricordi), cento anni, cantante, discografico, attore; Vito Bellafiore, politico; Gino Mescoli, compositore, arrangiatore,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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