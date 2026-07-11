Teddy Reno compie 100 anni l’amore scandaloso con Rita Pavone e la malattia

Da dilei.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Teddy Reno ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. La sua vita è stata caratterizzata da numerosi successi nel mondo della musica, con canzoni che hanno lasciato un segno. È noto anche per la lunga relazione con Rita Pavone, con cui è stato insieme per molti anni. Recentemente, si è parlato anche di una malattia che lo ha coinvolto, senza dettagli specifici.

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Teddy Reno compie 100 anni, celebrando una vita fatta di successi e canzoni indimenticabili, segnata dall’amore per Rita Pavone, al suo fianco ormai da tantissimi anni. La carriera di Teddy Reno e i suoi 100 anni. La vita di Teddy Reno è così appassionante e ricca di colpi di scena da sembrare un film. Classe 1962, il cantante è nato a Trieste e la sua infanzia è stata segnata dalle leggi razziali e dal fascismo. Suo padre infatti era austro-ungarico, mentre sua madre ebrea. Vero nome Ferruccio Merk Ricordi, l’artista fuggì insieme a sua madre l’8 settembre del 1943, nascondendosi a Cesena e poi nel Ferrarese. I due vennero poi arrestati e rinchiusi nel carcere di Codigoro, in seguito, per fortuna, riuscirono entrambi a riconquistare la libertà. 🔗 Leggi su Dilei.it

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TEDDY RENO COMPIE 100 ANNI!

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