Alcuni centri sociali hanno avviato incontri dedicati agli anziani, con l’obiettivo di trasformarli in spazi di memoria e dialogo tra generazioni. Durante gli eventi, vengono organizzati laboratori e rappresentazioni teatrali che coinvolgono gli anziani, con l’intento di promuovere la memoria collettiva e il confronto intergenerazionale. Questi appuntamenti si svolgono regolarmente, attirando partecipanti di diverse età.

Rendere i centri sociali del territorio non solo luoghi di aggregazione, ma anche presidi di memoria collettiva e dialogo intergenerazionale attraverso laboratori e teatro. Tutto questo è stato possibile grazie a ‘L’arte del narrare’, progetto promosso da Ancescao con il sostegno dell’assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune, che per lo sviluppo delle attività ha garantito un contributo economico di 4mila euro. Le azioni si sono svolte da ottobre a giugno, con incontri diffusi nei centri sociali che hanno sede sul territorio comunale. Al centro degli incontri, che sono stati più di 20, il teatro e la narrazione, strumenti scelti per trasformare le testimonianze raccolte in uno spettacolo da realizzarsi nei centri sociali, con l’obiettivo di promuoverlo anche nelle scuole nell’ottica di favorire un confronto intergenerazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro e memoria nei centri sociali. Gli incontri rivolti agli anziani

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