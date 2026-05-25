Come difendersi dalle truffe 350 anziani agli incontri promossi dai carabinieri

Circa 350 anziani hanno partecipato a incontri organizzati dai carabinieri per conoscere le modalità di difesa contro le truffe. Le truffe colpiscono principalmente persone fragili o anziane, causando danni economici e psicologici. Durante gli incontri sono stati forniti consigli pratici e informazioni su come riconoscere le frodi più comuni. Nessun dato specifico sulle strategie adottate o sui risultati ottenuti.

Le truffe sono un fenomeno molto diffuso e prendono di mira soprattutto le persone fragili o anziane, lasciando in loro dei segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio, le vittime subiscono anche il senso di colpa per essere stati raggirati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Truffe agli anziani, al teatro di Bisceglie uno spettacolo per prevenire e informare

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