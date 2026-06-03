Ginnastica nei centri commerciali l' iniziativa di Coop per gli anziani
Una catena di supermercati ha avviato un programma di ginnastica dedicato agli anziani over 70 nei centri commerciali di Firenze e zone limitrofe. L'iniziativa si svolge durante l’estate, offrendo agli anziani la possibilità di partecipare a sessioni di esercizio fisico in ambienti pubblici e accessibili. L’obiettivo è promuovere l’attività motoria tra gli over 70, favorendo anche incontri sociali. Le sessioni sono gratuite e aperte a tutti gli interessati.
Per gli over 70 di Firenze e dintorni, l’estate offre una nuova opportunità per restare attivi e in compagnia. Da quest’anno Unicoop Firenze, in collaborazione con Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) Toscana, mette a disposizione alcuni locali delle sezioni soci Coop.fi per trascorrere le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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