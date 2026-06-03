Ginnastica nei centri commerciali l' iniziativa di Coop per gli anziani

Notizia in breve

Una catena di supermercati ha avviato un programma di ginnastica dedicato agli anziani over 70 nei centri commerciali di Firenze e zone limitrofe. L'iniziativa si svolge durante l’estate, offrendo agli anziani la possibilità di partecipare a sessioni di esercizio fisico in ambienti pubblici e accessibili. L’obiettivo è promuovere l’attività motoria tra gli over 70, favorendo anche incontri sociali. Le sessioni sono gratuite e aperte a tutti gli interessati.