Ginnastica nei centri commerciali l' iniziativa di Coop per gli anziani

Da firenzetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una catena di supermercati ha avviato un programma di ginnastica dedicato agli anziani over 70 nei centri commerciali di Firenze e zone limitrofe. L'iniziativa si svolge durante l’estate, offrendo agli anziani la possibilità di partecipare a sessioni di esercizio fisico in ambienti pubblici e accessibili. L’obiettivo è promuovere l’attività motoria tra gli over 70, favorendo anche incontri sociali. Le sessioni sono gratuite e aperte a tutti gli interessati.

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Per gli over 70 di Firenze e dintorni, l’estate offre una nuova opportunità per restare attivi e in compagnia. Da quest’anno Unicoop Firenze, in collaborazione con Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) Toscana, mette a disposizione alcuni locali delle sezioni soci Coop.fi per trascorrere le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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