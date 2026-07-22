Teatro dell’Opera questa sera Aida di Giuseppe Verdi | programma e viabilità

Stasera al Circo Massimo di Roma va in scena “Aida”, opera di Giuseppe Verdi. L’evento fa parte della stagione estiva del Teatro dell’Opera e si terrà il 22 luglio. La rappresentazione è prevista nel cuore della città, con indicazioni sulla viabilità che potrebbero essere modificate per l’evento. L’opera sarà interpretata con un cast di artisti italiani e internazionali. La serata prevede anche eventuali restrizioni di accesso e consigli per i partecipanti.

Roma, 22 luglio 2026 – Le note di Giuseppe Verdi tornano a risuonare nel cuore della Capitale. Questa sera, mercoledì 22 luglio, il Circo Massimo ospiterà “Aida”, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma. La monumentale cornice archeologica si trasformerà ancora una volta in un grande teatro sotto le stelle, accogliendo il capolavoro verdiano e il pubblico della rassegna lirica. Gli spettacoli al Circo Massimo proseguiranno fino al prossimo 1° agosto. Aida al Circo Massimo mercoledì 22 luglio. Al centro della serata ci sarà la storia di Aida, principessa etiope ridotta in schiavitù in Egitto e divisa tra l’amore per Radamès e la fedeltà alla propria terra. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Diceva che il suo vero capolavoro non era un'opera — GIUSEPPE VERDI

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