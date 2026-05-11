Aida - opera in quattro atti di Giuseppe Verdi
L’opera Aida, composta da Giuseppe Verdi, viene rappresentata in quattro atti con un libretto di Antonio Ghislanzoni. La produzione vede sul palco il Coro Lirico e l’Orchestra Sinfonica del Mediterraneo, diretti dal maestro Francesco Zingariello. La regia è affidata a Katia Ricciarelli, mentre tra i protagonisti figurano Arin Su Ozbulbul nel ruolo di Aida, Zi-Zhao Guo come Radames e un’attrice non ancora annunciata per Amneris.
AIDA, opera in quattro atti di Giuseppe Verdi su libretto di Antonio GhislanzoniCORO LIRICO E ORCHESTRA SINFONICA DEL MEDITERRANEOFrancesco Zingariello, direttore d’orchestra Katia Ricciarelli, registaPersonaggi InterpretiAida – Arin Su Ozbulbul, sopranoRadames – Zi-Zhao Guo, tenoreAmneris –.🔗 Leggi su Baritoday.it
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