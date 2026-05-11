L’opera Aida, composta da Giuseppe Verdi, viene rappresentata in quattro atti con un libretto di Antonio Ghislanzoni. La produzione vede sul palco il Coro Lirico e l’Orchestra Sinfonica del Mediterraneo, diretti dal maestro Francesco Zingariello. La regia è affidata a Katia Ricciarelli, mentre tra i protagonisti figurano Arin Su Ozbulbul nel ruolo di Aida, Zi-Zhao Guo come Radames e un’attrice non ancora annunciata per Amneris.

AIDA, opera in quattro atti di Giuseppe Verdi su libretto di Antonio GhislanzoniCORO LIRICO E ORCHESTRA SINFONICA DEL MEDITERRANEOFrancesco Zingariello, direttore d’orchestra Katia Ricciarelli, registaPersonaggi InterpretiAida – Arin Su Ozbulbul, sopranoRadames – Zi-Zhao Guo, tenoreAmneris –.🔗 Leggi su Baritoday.it

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