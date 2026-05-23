La prima dell' Aida al Teatro Massimo trionfo di applausi per il capolavoro di Verdi firmato da Pontiggia

Notizia in breve

Ieri sera al Teatro Massimo di Palermo si è tenuta la prima dell’Aida di Giuseppe Verdi, con la regia di Pontiggia. La performance ha ricevuto molti applausi dal pubblico presente. L’opera, interpretata in questa produzione, ha attirato numerosi spettatori e ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di opera lirica. La serata ha visto una rappresentazione ricca di emozioni e di grande partecipazione.