La prima dell' Aida al Teatro Massimo trionfo di applausi per il capolavoro di Verdi firmato da Pontiggia

Da palermotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri sera al Teatro Massimo di Palermo si è tenuta la prima dell’Aida di Giuseppe Verdi, con la regia di Pontiggia. La performance ha ricevuto molti applausi dal pubblico presente. L’opera, interpretata in questa produzione, ha attirato numerosi spettatori e ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di opera lirica. La serata ha visto una rappresentazione ricca di emozioni e di grande partecipazione.

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Ha debuttato ieri sera al Teatro Massimo di Palermo, confermandosi titolo dal formidabile potere di attrazione per il grande pubblico, il nuovo allestimento di Aida di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo, realizzato dalla Fondazione in coproduzione con il Teatro Nazionale Croato di Zagabria e il Teatro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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