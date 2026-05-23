La prima dell' Aida al Teatro Massimo trionfo di applausi per il capolavoro di Verdi firmato da Pontiggia
Ieri sera al Teatro Massimo di Palermo si è tenuta la prima dell’Aida di Giuseppe Verdi, con la regia di Pontiggia. La performance ha ricevuto molti applausi dal pubblico presente. L’opera, interpretata in questa produzione, ha attirato numerosi spettatori e ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di opera lirica. La serata ha visto una rappresentazione ricca di emozioni e di grande partecipazione.
Ha debuttato ieri sera al Teatro Massimo di Palermo, confermandosi titolo dal formidabile potere di attrazione per il grande pubblico, il nuovo allestimento di Aida di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo, realizzato dalla Fondazione in coproduzione con il Teatro Nazionale Croato di Zagabria e il Teatro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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Ci siamo quasi... Amneris vi aspetta questa sera al @teatromassimo di Palermo: la prima di #Aida è alle ore 20.00. x.com
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Aida di Verdi al Teatro Massimo di PalermoAl Teatro Massimo di Palermo Aida di Giuseppe Verdi. Sul podio Daniele Callegari. La regia è di Mario Pontiggia. bitculturali.it
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