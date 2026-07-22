Teatro d’avanguardia Addio Pippo Di Marca
Pippo Di Marca, 86 anni, è morto ieri a Roma. L’ultima sua performance è stata con lo spettacolo “Essere o non essere”, scritto con Giancarlo Dotto e dedicato a Carmelo Bene. Lo spettacolo, ripreso nella stagione precedente, lo vedeva come autore e protagonista. Di Marca era noto come figura di spicco del teatro d’avanguardia degli anni ‘60 e aveva portato in scena opere rivoluzionarie.
La ripresa nell’ultima stagione del suo spettacolo, da autore e protagonista, firmato con Giancarlo Dotto Essere o non essere, in memoriam di Carmelo Bene, dedicato al grande amico e compagno d’avventure nella rivoluzione portata sulla scena dagli anni ‘60, è stata una delle ultime performance di Pippo Di Marca che, a 86 anni, è morto ieri a Roma. Il grande attore, regista e drammaturgo, considerato una delle figure di riferimento dell’ avanguardia teatrale italiana, è precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. In casa è stato trovato un biglietto indirizzato alla famiglia in cui si legge: "Non ne posso più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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