Teatro d’avanguardia Addio Pippo Di Marca

Notizia in breve

Pippo Di Marca, 86 anni, è morto ieri a Roma. L’ultima sua performance è stata con lo spettacolo “Essere o non essere”, scritto con Giancarlo Dotto e dedicato a Carmelo Bene. Lo spettacolo, ripreso nella stagione precedente, lo vedeva come autore e protagonista. Di Marca era noto come figura di spicco del teatro d’avanguardia degli anni ‘60 e aveva portato in scena opere rivoluzionarie.