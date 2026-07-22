Addio a Pippo Di Marca

È morto ieri all’età di 86 anni Pippo Di Marca, attore, regista e drammaturgo. Si è tolto la vita gettandosi dal terrazzo della sua abitazione nel quartiere Trastevere a Roma. La notizia è stata confermata dalle autorità. Di Marca aveva una lunga carriera nel teatro e nel cinema. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo.

Attore, regista e drammaturgo, Pippo Di Marca – che si è tolto la vita ieri all’età di 86 anni gettandosi dal terrazzo della sua abitazione nel quartiere Trastevere a Roma. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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