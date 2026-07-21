È deceduto Pippo Di Marca, figura di spicco dell’avanguardia teatrale italiana, attivo dagli anni Sessanta e Settanta. La sua formazione si è sviluppata sotto l’influenza di artisti come Carmelo Bene, Leo de Berardinis e Julian Beck. La sua carriera ha attraversato decenni di sperimentazione e innovazione nel teatro. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze della morte.

Ci ha dolorosamente lasciati Pippo Di Marca, il più longevo dei protagonisti dell’avanguardia teatrale italiana fin dagli anni Sessanta-Settanta, cresciuto nell’influenza di Carmelo Bene, Leo de Berardinis e Julian Beck. Attore, performer, regista e drammaturgo della nuova scena, a 86 anni Di Marca è stato trovato alla base del suo palazzo a Trastevere, dopo aver scritto in casa un messaggio in cui esternava, da malato, di non farcela più. Certi desolanti percorsi sono sempre privati, e forse non è giusto accomunare questa sventura a quelle occorse a Mario Monicelli o a Memè Perlini.Ma un appuntamento artistico, lo spettacolo Essere e non essere. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Pippo Di Marca, l’ultimo visionario dell’avanguardia teatrale italiana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pippo Di Marca è morto. L’attore e regista teatrale è precipitato dal balcone di casa sua a TrastevereL’attore e regista teatrale siciliano è deceduto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione in via di San Francesco a Ripa, a Trastevere.

Pippo Di Marca, l’ultimo messaggio alla famiglia prima della morte: “Non ce la faccio più”Alle otto di questa mattina, è stato confermato che l’attore teatrale è morto a causa di un suicidio.

Temi più discussi: Cade dal terrazzo della casa a Trastevere, morto l’attore Pippo Di Marca; Cade dal terrazzo della casa a Trastevere, morto l’attore Pippo Di Marca; Gino Cecchettin e il film su sua figlia: La storia di Giulia può salvare altre vite. L'amore vero è libertà; Fmi, via libera a 690 milioni di dollari per l'Ucraina.

Pippo Di Marca, l’ultimo visionario dell’avanguardia teatrale italiana x.com

Pippo Di Marca, l'attore è morto precipitando dal terrazzo di casaL’attore Pippo Di Marca, 86 anni, è morto martedì 21 luglio 2026 intorno alle ore 08:20 dopo essere precipitato dal quarto piano del palazzo di Via San Francesco a Ripa, nel quartiere Trastevere, a Ro ... tg24.sky.it

Morto l'attore Pippo Di Marca, è caduto dal terrazzo di casaNella zona romana di Trastevere è morto Pippo Di Marca attore e regista tetrale di 86 anni. Le forze dell'ordine devono ancora accertare che si è trattato di un incidente ... ilgiornale.it