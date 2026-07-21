Pippo Di Marca l’ultimo visionario dell’avanguardia teatrale italiana

Da repubblica.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È deceduto Pippo Di Marca, figura di spicco dell’avanguardia teatrale italiana, attivo dagli anni Sessanta e Settanta. La sua formazione si è sviluppata sotto l’influenza di artisti come Carmelo Bene, Leo de Berardinis e Julian Beck. La sua carriera ha attraversato decenni di sperimentazione e innovazione nel teatro. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze della morte.

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Ci ha dolorosamente lasciati Pippo Di Marca, il più longevo dei protagonisti dell’avanguardia teatrale italiana fin dagli anni Sessanta-Settanta, cresciuto nell’influenza di Carmelo Bene, Leo de Berardinis e Julian Beck. Attore, performer, regista e drammaturgo della nuova scena, a 86 anni Di Marca è stato trovato alla base del suo palazzo a Trastevere, dopo aver scritto in casa un messaggio in cui esternava, da malato, di non farcela più. Certi desolanti percorsi sono sempre privati, e forse non è giusto accomunare questa sventura a quelle occorse a Mario Monicelli o a Memè Perlini.Ma un appuntamento artistico, lo spettacolo Essere e non essere. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Pippo Di Marca, l’ultimo visionario dell’avanguardia teatrale italiana
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