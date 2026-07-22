Teatro Comunale di Vicenza Andrea Pennacchi Silvio Orlando e Marco Paolini raccontano la società contemporanea

Al Teatro Comunale di Vicenza, la stagione 2026-2027 presenta spettacoli con Andrea Pennacchi, Silvio Orlando e Marco Paolini, che affrontano temi della società contemporanea. Il teatro viene descritto come un luogo di incontro e di confronto tra diverse prospettive, offrendo occasioni di conoscenza e condivisione attraverso artisti e progetti dedicati ai temi attuali. La programmazione si concentra su rappresentazioni che riflettono aspetti della vita moderna e della realtà sociale.

Non solo spettacoli al Teatro Comunale di Vicenza. È «un luogo dove riconoscersi», come sottolinea il titolo della stagione artistica 2026-2027: un punto di incontro di sguardi diversi, un’opportunità di conoscenza e di condivisione con artiste, artisti e progetti che esplorano temi della contemporaneità. Sono più di cento gli spettacoli, le performance, gli incontri di approfondimento con artiste, artisti e compagnie nazionali e internazionali al Teatro Comunale di Vicenza, dove la tradizione consolidata si sposa con progetti innovativi. Agli appuntamenti di danza, prosa, musica sinfonica e concertistica, circo contemporaneo, disponibili anche in abbonamento, si aggiungono eventi speciali, musical, cabaret, gospel, operette con musica dal vivo, family show, per i quali si possono acquistare, da subito, i biglietti. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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