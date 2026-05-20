Everybody dance! al Teatro comunale Piccinni il festival dedicato alla danza contemporanea

Da baritoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 maggio al 7 giugno 2026 si svolge al Teatro comunale Piccinni il DAB Festival 26 – DanzaABari 2026, intitolato “Everybody dance!”. L’evento è dedicato alla danza contemporanea e si focalizza sul corpo come spazio di conoscenza, attraversamento e trasformazione. La manifestazione presenta una serie di spettacoli, performance e incontri che coinvolgono artisti e pubblico, offrendo un’occasione per esplorare le diverse espressioni della danza in un contesto teatrale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il corpo come spazio di conoscenza, attraversamento e trasformazione: è attorno a questa tensione che si costruisce DAB Festival 26 – DanzaABari 2026, il festival dedicato alla danza contemporanea quest’anno dal titolo “Everybody dance!” in programma dal 24 maggio al 7 giugno 2026 al Teatro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La danza urbana e contemporanea di Any Dance in FortezzaVenerdì 1 maggio, nell’àmbito della rassegna Vivi Fortezza, la Fortezza, appunto, farà da cornice a una giornata speciale, inserita all’interno...

Leggi anche: Balli di corteggiamento e polka chinata: al teatro Bonci un weekend dedicato alla danza

DAB26 – Danza a Bari 2026 accende i social: al via la challenge Everybody Dance!C’è una danza che nasce sul palco e un’altra che sceglie di attraversarlo, uscire, moltiplicarsi. È proprio da questa visione che prende forma Everybody Dance!, la nuova challenge lanciata su ... lagazzettadelmezzogiorno.it

DAB26 – DanzaABari 2026: Everybody Dance!BARI - Dal 24 maggio al 7 giugno 2026, il Teatro Piccinni di Bari ospiterà DAB Festival 26 – DanzaABari 2026, quest’anno intitolato Everybody Dance!, un’edizione dedicata al corpo come spazio di ... giornaledipuglia.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web