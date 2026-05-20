Everybody dance! al Teatro comunale Piccinni il festival dedicato alla danza contemporanea

Dal 24 maggio al 7 giugno 2026 si svolge al Teatro comunale Piccinni il DAB Festival 26 – DanzaABari 2026, intitolato “Everybody dance!”. L’evento è dedicato alla danza contemporanea e si focalizza sul corpo come spazio di conoscenza, attraversamento e trasformazione. La manifestazione presenta una serie di spettacoli, performance e incontri che coinvolgono artisti e pubblico, offrendo un’occasione per esplorare le diverse espressioni della danza in un contesto teatrale.

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