Everybody dance! al Teatro comunale Piccinni il festival dedicato alla danza contemporanea
Dal 24 maggio al 7 giugno 2026 si svolge al Teatro comunale Piccinni il DAB Festival 26 – DanzaABari 2026, intitolato “Everybody dance!”. L’evento è dedicato alla danza contemporanea e si focalizza sul corpo come spazio di conoscenza, attraversamento e trasformazione. La manifestazione presenta una serie di spettacoli, performance e incontri che coinvolgono artisti e pubblico, offrendo un’occasione per esplorare le diverse espressioni della danza in un contesto teatrale.
Il corpo come spazio di conoscenza, attraversamento e trasformazione: è attorno a questa tensione che si costruisce DAB Festival 26 – DanzaABari 2026, il festival dedicato alla danza contemporanea quest’anno dal titolo “Everybody dance!” in programma dal 24 maggio al 7 giugno 2026 al Teatro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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