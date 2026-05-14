Marco Paolini al Teatro della Società | Le guerre di domani si faranno per l' acqua

Stasera al Teatro della Società si è tenuto un intervento di Marco Paolini, che ha affrontato il tema delle future cause di conflitto. Durante l'incontro, l'attore ha affermato che attualmente le guerre avvengono prevalentemente per il controllo delle risorse petrolifere. Ha poi suggerito che in futuro le motivazioni potrebbero spostarsi sull'acqua, a meno che non cambino le condizioni attuali.

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