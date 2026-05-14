Marco Paolini al Teatro della Società | Le guerre di domani si faranno per l' acqua
Stasera al Teatro della Società si è tenuto un intervento di Marco Paolini, che ha affrontato il tema delle future cause di conflitto. Durante l'incontro, l'attore ha affermato che attualmente le guerre avvengono prevalentemente per il controllo delle risorse petrolifere. Ha poi suggerito che in futuro le motivazioni potrebbero spostarsi sull'acqua, a meno che non cambino le condizioni attuali.
Oggi come oggi le guerre si combattono soprattutto per il petrolio. E domani? Probabilmente si combatteranno per l'acqua, a meno che.Parte così, con questo presagio-monito-certezza, il monologo di Marco Paolini intitolato "Bestiario idrico", scritto con lo scienziato Mario Boccaletti e la.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Cari Amici, Questa sera ci vediamo a Belluno con Bestiario Idrico. Ore 21.00 al Teatro Comunale Dino Buzzati. Dopo lo spettacolo ne parleremo assieme. Vi aspetto! biglietti online sul sito www.vivaticket.com/it/ticket/marco-paolini-bestiario-idrico/292359 I - Facebook facebook
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