Dopo dieci anni di discussioni, l'asfalto nero davanti al Teatro Apollo è stato rimosso. Al suo posto sono stati posati granigliato e sono stati piantati nuovi alberi. La decisione segna una svolta nel progetto di riqualificazione dell'area, che ha coinvolto tecnici e amministratori. La rimozione dell'asfalto è iniziata questa settimana, lasciando spazio a interventi più sostenibili e decorativi.

L’asfalto nero che dal 2016 aveva acceso polemiche e diviso cittadini, tecnici e amministratori ha iniziato il suo conto alla rovescia. Davanti al Teatro Apollo sono entrati in azione gli operai incaricati di cancellare uno degli interventi urbanistici più contestati degli ultimi anni a Lecce, sostituendo il manto bituminoso con una nuova pavimentazione in granigliato naturale. Un intervento - all’interno della Riqualificazione ambientale, valorizzazione e fruizione delle aree contermini il Castello di Carlo V - destinato a chiudere il percorso di riqualificazione di piazza Giuseppe Libertini e a restituire continuità estetica e funzionale all’area che abbraccia il Castello Carlo V e i due storici teatri cittadini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Teatro Apollo, la svolta: asfalto via dopo 10 anni per granigliato e alberi

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